“جيهان” غادرت منزلها مع أولادها الـ 5 ولم تَعُد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: – جيهان بطرس ساسين (مواليد عام 1981، لبنانية)، التي غادرت برفقة أولادها الخمسة: 3 فتيات (مواليد عام 2016، 2011، 2008) وفتيين (مواليد عام 2012، 2009)، بتاريخ 19/11/2018 منزلها الكائن في محلة البساتين العصي – تنورين في البترون، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

وأملت المديرية من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039 06 أو 443889 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.