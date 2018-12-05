القوات الإسرائيلية تُطلق منطادًا وترفع سواتر ترابية على الحدود

فادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن القوات الاسرائيليّة أطلقت منطادا باللون الأبيض وهو مزوّد بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.

وكانت القوات الاسرائيليّة قد ركّبت فجرًا، كاميرا مثبتة على قسطل حديدي فوق الجدار الاسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عند محلة العبارة مقابل طريق عام كفركلا، وموجهة نحو الأراضي اللبنانية.

توازيًا، استأنفت القوات الإسرائيلية رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني مقابل متنزهات الوزاني، وتقوم دورية مؤلفة من جيب “هامر” بتفقد محطة المراقبة التي تقع مقابل المتنزهات، بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الثلاثاء إطلاق عملية “درع الشمال” تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها “حزب الله”، على حدّ مزاعمه.