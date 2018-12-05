طقس كانوني بامتياز.. أمطار غزيرة ورياح تصل لـ80 كلم/س وثلوج على 1800!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح لتقارب ال75 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود خمسة امتار، تتساقط امطار متقطعة خلال النهار تتحول ليلا الى غزيرة احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي فوق الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر أحيانا مع اشتداد سرعة الرياح، يشتد تأثيره ابتداء من مساء الخميس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متقطعة تشتد أحيانا ابتداء من فترة بعد الظهر ومترافقة برياح ناشطة أحيانا وارتفاع موج البحر، تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع اشتداد سرعة الرياح لتقارب ال75 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى حدود خمسة امتار، تتساقط امطار متقطعة خلال النهار تتحول ليلا الى غزيرة احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الجمعة: غائم الى ماطر بغزارة احيانا مع عواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال80 كلم/س يرتفع موج البحر لحدود اربعة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الارز من 3 الى 10 درجات، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 23,7 ملم 172,5 ملم 215,7 ملم 196,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 49,0 ملم 122,0 ملم 113,0 ملم

بيروت 3,4 ملم 99,7 ملم 121,6 ملم 182,0 ملم

صور 6,0 ملم 98,6 ملم 104,6 ملم /ملم

-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية – غربية، سرعتها بين 25 و60 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

-حال البحر: مائج الى هائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06,27، ساعة غروب الشمس: 16,29