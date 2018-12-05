هكذا علّقت الخارجية الروسية على عملية “الدرع الشمالي” الإسرائيلية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعول على أن إسرائيل لن تنتهك القرار الأممي رقم 1701 خلال العملية التي تجريها شمالي البلاد.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “لا مجال للشك في حق إسرائيل لحماية أمنها القومي، بما في ذلك منع أي كان من التسلل غير الشرعي إلى أراضيها، إلا أننا نعرب عن أملنا في أن الأعمال التي تتخذ لهذا الغرض لن تتعارض مع بنود القرار الأممي رقم 1701 الذي ينص على قواعد تصرف الأطراف في المنطقة الزرقاء”.

في سياق آخر، قالت زاخاروفا، إن روسيا ستضطر لاتخاذ إجراءات الرد في حال تعزيز الوجود العسكري الأميركي في قبرص، وأشارت إلى أن تعزيز هذا الوجود في قبرص سيؤدي إلى عواقب خطيرة مزعزعة لاستقرار البلاد.