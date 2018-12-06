المنخفض “الدوّار” انحرف.. جنوب لبنان تحت الخطر!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الأمطار قبل ظهر الخميس تتراجع وتتحوّل الرياح، بشكل تدريجيّ الى جنوبية غربية فينحرف المنخفض “الدوّار” نحو فلسطين وجنوب لبنان، فتغطي سحبُه الركامية الساحل الفلسطيني والجنوب اللبناني كدرجة اولى ليومي الخميس والجمعة الأمر الذي سيؤدّي الى:

– امطار طوفانية في كافة المناطق الجنوبية

– عواصف رعدية بشكل عنيف ومستمر بنسبة 70%

– تساقط البرد الصغير والمتوسط الحجم بين الحين والآخر.

– اشتداد بسرعة الرياح في الجنوب لتلامس 60 كلم في الساعة بين ليل الخميس وظهر الجمعة.

– اشتداد بسرعة الرياح فوق الجبال التي تعلو 1500 متر لتصل الى 70 كلم في الساعة.

– سحب ركامية وضباب على المرتفعات.

– ارتفاع موج البحر الى 4 امتار بخاصة بين بيروت وصور.

– خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق الجنوبية بسبب غزارة الامطار

– درجة اولى: صيدا وصور وبنت جبيل ورميش ومرجعيون وجزين، النبطية ورميش والمناطق المجاورة تحت 100 مم من الامطار، تقريباً، بين الخميس ومساء الجمعة.

– درجة ثانية: من جبيل الى بيروت والدامور والشوف وعاليه والبقاع الغربي والوسط بين 45 و 70 مم امطار بين الخميس والجمعة مساء.

– تتمدد الأمطار بدرجة ثالثة نحو الشمال والبقاع الشرقي.

– تتدنى درجات الحرارة وتلامس الثلوج ليل الخميس وليل الجمعة والسبت 1900 متر

طقس لبنان ليوم الجمعة: يبدأ غزير الأمطار صباحاً وتغطي الهطولات 85% من المناطق اللبنانية الساحلية والجبليّة والجنوبية والبقاعية،

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 18/14

على الجبال 1200 متر: 8/5

البقاع: 9/5

صور: 17/14

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 25 الى 55 كلم في الساعة.

الرطوبة: 93%

الضغط الجوّي: 1009hpa

يستمر الطقس ممطرا يوم السبت بشكل محلي ومتفرق وتكون الأمطار غزيرة احيانا.