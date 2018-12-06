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أخبار لبنان

باسيل أعطى تعليماته إلى مدللي لتقديم شكوى ضدّ إسرائيل

المصدر: وكالات 0

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي: “أعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي لتقديم شكوى ضد إسرائيل، وذلك في ظل ما تقوم به من حملة ديبلوماسية وسياسية ضد لبنان، تمهيدا لشن إعتداءات عليه، ناهيك عن تعديها على شبكة الإتصالات عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية وإرسال رسائل مسجلة الى أهالي كفركلا المدنيين الآمنين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطال الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر. خرق جديد تقدم عليه إسرائيل غير آبهة بحرمة الناس وخصوصيتهم وتهديد مباشر لحياتهم، يضاف الى خروقاتها بحرا وجوا وبرا”.

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