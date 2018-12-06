34 ألف لبناني سافروا ولم يعودوا!

ذكرت “الدولية للمعلومات”، أنه “سجل خلال الفترة من منتصف شهر كانون الثاني 2018 ولغاية منتصف شهر تشرين الأول 2018 مغادرة 2,729,290 لبناني وعودة 2,695,788 لبناني أي أن هناك 33502 لبنانياً غادروا ولم يعودوا”.

وفي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد “وصل العدد إلى 20,964 لبنانياً، أما حصيلة كامل العام 2017 فكانت 18,863 لبنانياً و11,650 في العام 2016 ما يشير إلى إرتفاع كبير في أعداد اللبنانيين الذين غادروا ولم يعودوا وهذا الأمر والإنعكاس الطبيعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، وهو مؤشر خطير إلى المستقبل خصوصاً وأن أكثرية المغادرين هم من الفئات الشابة.

وإذا كنا لا نعرف أهداف وغايات السفر، فقد يكون بينهم أعداد من الطلاب الذين قد يعودوا وعدد هؤلاء قد لا يزيد عن 8 آلاف أي نحو نصف المغادرين في شهر أيلول وهو عادةً شهر الالتحاق بالجامعات”.

ويبيّن الجدول المرفق أعلاه أعداد المغادرين والقادمين خلال الفترة من منتصف كانون الثاني إلى منتصف تشرين الأول 2018.