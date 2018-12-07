باسيل: لن نكون جزءا من طبقة الفساد ولا من ثقافته

أطلق رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اليوم خلال مؤتمر صحفي حملة مكافحة الفساد، في مركز “التيّار” في ميرنا الشالوحي.

واعتبر أنّ “في مكافحة الفساد طلوع ونزول والمهم الا نسلّم وان نبقى كما نحن، إذ أنّ الفساد معركة وطنية ورفع الغطاء عنه هي مسؤولية الجميع”.

وأكد باسيل في الحملة التي تأتي لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أنّه “لا يمكن بناء دولة والفساد ينخرها بهذا الشكل ونحن كـ”تيار” قمنا بالكثير لكنّنا لا زلنا مقصّرين”.

وقال:”نحن تيار مقاومة الفساد وقررنا أن نكمل في هذه المسيرة وألا يطالنا الفساد ونبقى محصّنين في وجهه من خلال كشفه ورفع الحماية السياسية والطائفية عنه”، مضيفاً “مستمرّون بمعركتنا في مواجهة الفساد ونتمنّى تعميم ثقافة مكافحة الفساد على الشباب اللبناني”.

ولفت الى ان “سلسلة من الافعال ستنطلق تباعا، والفساد حقيقة ومن مسؤولية الجميع ان يضعوا يدهم بيدنا”، مؤكداً أننا “لن نكون جزءا من طبقة الفساد ولا من ثقافته. لأنّه طالما الفساد موجود لا نهوض اقتصادي ولا بناء للدولة”.

وطلب من “الاعلام الّا يعمّموا الاتهامات على كل الناس لكي لا تضيع هوية المتورط”.

المصدر: ليبانون ديبايت