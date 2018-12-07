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أخبار لبنان

بالصور.. الجيش جاهز عند الحدود

المصدر: وكالات 0

كثف الجيش اللبناني من دورياته عند الشريط الفاصل بين الاراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة جنوباً.

جاء ذلك على اثر التهويل والتهديد الاسرائيليين باحتمال نقل نشاط جيش الاحتلال الى لبنان، وفق ما اعلن يوم امس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشهدت الحدود اليوم هدوءاً وحركة طبيعية مقابل نشاط وانتشار اسرائيليين على الجانب الاخر من الحدود وسط انكفاء المستوطنين، كما نشطت قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) دورياتها في المنطقة.

وبدا الجنود اللبنانيون في كامل جهوزيتهم، كتعبير عن جهوزية الجيش التامة لمواجهة أي طارئ، إنفاذاً للبيان الصادر يوم الثلاثاء الماضي عن قيادة الجيش.

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