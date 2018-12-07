بالفيديو: كيف ردّ عثمان لدى سؤاله عن إمكانيّة إعادة إحضار وهاب؟

دشّن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مبنى السريّة الاقليميّة الاولى وافتتح فصيلتي الرملة البيضاء والروشة النموذجيتين في الاونيسكو.

ولدى خروج اللواء عثمان من الحفل، سأله أحد الصحفيّين بشأن ما يتمّ تداوله عن أنه لدى قوى الأمن معطيات تدحض ما قاله الوزير السّابق وئام وهاب حول أحداث الجاهلية، وأنها تملك بعض الصور التي سيتمّ كشفها في موعد لاحق. فأجاب:”اليوم هناك تحقيق في المحكمة العسكريّة بإشراف مفوض الحكومة وبالنسبة الينا فإنّ الأمور كلّها واضحة”.

ولدى سؤاله عن الطرف الذي أطلق النار على مرافق وهاب محمد أبو دياب، شدّد عثمان على أن “قوى الأمن ليست هي من أطلق النار، وكلّ ما يشاع يأتي ضمن حملة التشويش لا أكثر”.

وحول إمكانيّة إعادة إحضار وئام وهاب، أجاب اللواء ردّاً على سؤال الصحفي:”نحن نحتكم الى القضاء، الذي بمجرّد أن يعطي أيّ إشارة، عندها تأكد أننا نحضره، نحن أقوياء كفاية وعندما تأتينا إشارة قضائية ننفذها”.

المصدر: ليبانون ديبايت