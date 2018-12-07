بعد المواقف التي نُسبت إليه.. عون يوضح

أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا أشار فيه الى ان ما نسب الى الرئيس ميشال عون غير دقيق ولا ينطبق مع مواقفه من ​تشكيل الحكومة​، مشيرا الى أن “الدستور اعطى النواب حق تسمية الرئيس المكلف واذا استمر التعثر من الطبيعي وضع هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيىء مقتضاه”.

وكانت معلومات صحفية تحدثت اليوم، أن الرئيس عون يدفع بقوة من أجل إيجاد مخرج لأزمة تأليف الحكومة، مشيرة إلى أنه أبلغ بعض زواره أنه يدرس الوسائل الدستورية التي تتيح له وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وأنه لم يسقط من حساباته توجيه رسالة إلى البرلمان بهذا الخصوص. وأوضحت أن عون يعتبر أن ما يجري “بدأ يأكل من رصيده، ويجر البلاد إلى أزمات كبرى ولا بد من إيجاد مخرج”.

المصدر: ليبانون ديبايت