جهزوا الصوبيا..الحرارة الى انخفاض اضافي في الـWeekend: ثلوج وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائماً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وأمطار متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق قبرص على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا يرتفع معها موج البحر لحدود ثلاثة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق خاصة خلال الليل.

السبت: غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وأمطار متفرقة، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وأمطار خفيفة متقطعة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 11 الى 18 درجة، في الجبال من 4 درجات الى 12 درجة، في الأرز من 3 الى 7 درجات وفي الداخل من 5 الى 10 درجات.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 16,8 ملم 194,1 ملم 240,1 ملم 206,0 ملم

بيروت 9,4 ملم 119,9 ملم 149,8 ملم 194,0 ملم

صور 25,8 ملم 28,3 ملم 142,2 ملم / ملم

زحلة 15,0 ملم 81,1 ملم 142,0 ملم 118,0 ملم

الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 15 و50 كلم/س.

الانقشاع: متوسط يسوء خلال فترة الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%.

حال البحر: هائج، يرتفع الموج الى حدود ثلاثة أمتار. حرارة سطح الماء: 22°م.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,29 ساعة غروب الشمس: 16,29