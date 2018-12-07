فقط في “اللبنانية”.. قاعة تتّسع لـ 60 طالباً يحضر فيها 130!

نفّذ طلاب كلية العلوم في “الجامعة اللبنانية” – الفرع الرابع في زحلة، للمرة الثانية على التوالي في مدّة لا تتعدى الأسبوع، اعتصاماً أمام مبنى الجامعة، ناشدوا فيه المعنيين بالنظر إلى حالتهم بالنسبة إلى وضع الاكتظاظ الخاصل داخل القاعات، والتي بمعظمها لا تتسع سوى لـ 60 طالباً، بينما يتواجد في القاعة 130 طالباً، ممّا يضطرهم إلى الجلوس أرضاً، أو إحضار كراسيهم الخاصة إلى قاعة المحاضرات، أو الوقوف على نافذة القاعة للاستماع إلى المحاضرات.



وألقى الطلاب كلمة ناشدوا فيها “ضرورة الإسراع بإيجاد حلٍّ لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن”، مؤكّدين أنّه “لا يجوز أن يتعرّض الطالب للإهانة لنيل شهادته، مقترحين توسيع القاعات أو تقسيم الشعبة الواحدة إلى شعبتين”.

المصدر: لبنان24