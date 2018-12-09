مصدر أمني يروي ما حصل على الحدود السبت: نتخوّف من الانفجار!

كتبت صحيفة “الجريدة”: “في حادثة تعكس خطورة الأوضاع على الحدود الجنوبية اللبنانية، أطلق جنود إسرائيليون النار في الهواء، بعد أن فوجئوا بدورية للجيش اللبناني، في وقت أطلع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي بوتين على التطورات. وقالت مصادر أمنية لـ “الجريدة”، أمس، إن “الحادث مر دون وقوع أي أضرار بشرية، وأن الجنود اللبنانيين كانوا داخل الخط الأزرق من الجهة اللبنانية”.

وتخوفت المصادر من هكذا “حوادث ليست في الحسبان، لما يمكن أن تتطور في ثوان إلى عملية اشتباك بين الجانبين،مما قد يدفع الوضع كله على الحدود إلى الانفجار”. ويأتي حادث أمس بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على الحدود الجنوبية مع لبنان، لكشف وإحباط ما يدّعي أنّها أنفاق يحفرها “حزب الله”.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه أطلق النار على3 نشطاء من حزب الله على الحدود مع لبنان.

في السياق، وفي أول موقف روسي بشأن التطورات الحدودية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “ضرورة الحفاظ على الاستقرار على الحدود اللبنانية”، مشيرا إلى أن نتنياهو أطلعه على “تفاصيل عملية درع الشمال، التي قامت بها إسرائيل على طول الخط الحدودي الشمالي مع لبنان”.

وأكد بوتين، خلال اتصال مع نتنياهو أمس، “ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة الرقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان”.