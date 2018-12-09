موج البحر سيرتفع 4 امتار واكثر.. عواصف رعدية وأمطار وثلوج بدءاً من هذا اليوم!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما مع ارتفاع بسيط بالحرارة ورياح ناشطة تشتد كما تتساقط الامطار بشكل متفرق وثلوج خفيفة، وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بدءا من يوم الإثنين بمنخفض جوي يستمر خلال الأيام اللاحقة.

-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط مطار محلية متقطعة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2000 متر وما فوق.



الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد تدريجيا لتصل إلى 60 كلم/س (70 كلم/س شمالا)، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق وثلوج خفيفة على ارتفاع 2000 م وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب 75 كلم/س(90 كلم/س شمالا) ترفع موج البحر لحدود أربعة أمتار وما يزيد في الشمال، تتساقط الأمطار بشكل متفرق تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 م وما فوق.