“إستراحة كروم العز” تقلق “الإسرائيليين” في ميس الجبل

“هزئنا_بالإحتلال”، هو الهاشتاغ الذي رافق صوراً إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لعدد من أهالي بلدة ميس الجبل الحنوبية الحدودية، وهم يتناولون الطعام ويدخنون “الأرغيلة” على تخوم الشريط الحدودي في خراج بلدتهم.

وكان الإعلامي في قناة “المنار” علي شعيب قد وثق هذا المشهد بصور على حسابه على موقع “تويتر”، تظهر الأهالي مجتمعين، وفي المقابل إستنفار لجنود العدو الإسرائيلي وهم واقفون على التلة المقابلة يراقبون ما يجري.

وأرفق شعيب الصّور بتعليق قال فيه: “‏شرفونا على إستراحة ‎#كرومالعز في ميس الجبل”، مرفقًا الجملة بهاشتاغ ‎#هزئنابالإحتلال.