اعتباراً من اليوم مساء… ليل ورعد وبرد وريح

يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي بدءا من مساء اليوم ويستمر خلال الأيام المقبلة، ويكون الجو غداً غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب 75 كلم/س (90 كلم/س شمالا) يرتفع معها موج البحر لحدود أربعة أمتار وما فوق في الشمال، تتساقط الأمطار بشكل متفرق ابتداء من فترة الظهر وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.



أما يوم الاربعاء، فيكون الجو غائماً مع أمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة خلال النهار ليصل على ارتفاع 1600 ليل الأربعاء/الخميس. تخف حدة الامطار في الفترة المسائية.

الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 13 درجة، في الارز من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 9 الى 13 درجة.