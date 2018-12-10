العدو الإسرائيلي يقترح على سكان قريتين لبنانيتين إخلاء منازلهم

نصحَ جيش العدو الإسرائيلي سكان قريتي كفركلا ورامية اللبنانيتين الحدوديتين بالتفكير بمغادرة منازلهم “الواقعة فوق حاوية بارود”، بحسب ما أوردت “روسيا اليوم”.

من جانبه، زعمَ الناطق باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي عبر “تويتر” أنّ حزب الله شقّ تحت بيوت السكان “أنفاقًا هجومية ممتدة إلى داخل إسرائيل بشكل يحول هذه المنطقة إلى حاوية بارود كبيرة”، وأضاف: “هل تشعرون بالأمان وأنتم تعلمون بأن بيوتكم تقع فوق حاوية بارود؟”.



وقال: “لا نعلم ماذا ستكون تداعيات هذه الأعمال على البيوت المعنية في الجانب اللبناني”.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت توقع فيه جيش العدو الإسرائيلي، حسب قناة “كان” الإسرائيلية، أن تصعّد حملة “درع الشمال” التي أطلقها للكشف عن أنفاق حزب الله المزعومة، الاحتكاكات بين إسرائيل وعناصر حزب الله، لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي لم يستبعد أن تشمل عمليات البحث عن الأنفاق الدخول إلى الجانب اللبناني من الخط الأزرق الفاصل بين البلدين.