بالفيديو: عمليات كر وفر وتكسير عقب مبارة النجمة والعهد في الدوري اللبناني

ما إن انطلقت صافرة الحكم معلنةً إنتهاء المباراة التي جمعت بين فريقي النجمة والعهد, بنتيجة 3_0 لصالح فريق العهد, حتى عمّت أعمال عنف وشغب كبيرة داخل ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.

وانتشرت مقاطع فيديو عديدة تظهر الفوضى الكبيرة التي أحدثها جماهير الفريقين, من خلع للكراسي من مكانها وتكسيرها ورميها على القوى الأمنية المولجة بحماية المشجعين, ورمي لعبوات المياه.

هذا و حقق العهد فوزاً عريضا على حساب النجمة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت بحضور 10 آلاف مشجع.

ورفع العهد رصيده إلى 28 نقطة منفرداً في صدارة الدوري، في حين تجمد رصيد النجمة عند 25 نقطة ليتلقى هزيمته الأولى في الدوري.

وقد شهدت المباراة بداية قوية من النجمة حيث رفع ابو بكر المل كرة عرضية ارتدت من العارضة وأنقذها حارس العهد مهدي خليل قبل وصولها إلى رأس فيليبي فيديليس د 4.

وافتتح العهد التسجيل في الدقيقة 10 بعد كرة عرضية من حسين دقيق ليحولها عيسى يعقوبو برأسية داخل شباك عباس حسن بطريقة ذكية جداً.

وأضاف حسين زين الهدف الثاني للعهد بعد مروره عن عبد الفتاح عاشور بطريقة رائعة وتسديده كرة أرضية زاحفة على يسار عباس حسن د17.

وأضاف العهد الهدف الثالث في الدقيقة 28 بعد كرة مرتدة قادها مارتن توشيف ومررها إلى حسين زين الذي حولها عرضية إلى رأس حسين منذر الذي بدوره وضعها بسهولة داخل الشباك.

وخرج حارس النجمة عباس حسن مصاباً في الدقيقة 38 ليدخل علي السبع بديلاً له.

المصدر: ليبانون ديبايت



