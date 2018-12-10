بالفيديو.. نائب لبناني عن أغنية راغب علامة: لازم يطير راسو!

بعد حديث النائب حكمت ديب عبر قناة OTV وانتقاده “ما يقوم به بعض السياسيين الغير مسؤولين وحتى الفنانين من مسرحيات وأغاني لتيئيس الرأي العام” مثل أغنية “طار البلد” (للفنان راغب علامة)، معتبراً أنه يجب “ان يطير رأسه” متسائلاً شو يعني طار البلد؟ “شو هاللامسؤولية هيدي”؟

علق “خالد”، نجل الفنان راغب علامة في تغريدة له أرفقها بفيديو حديث النائب ديب عبر موقع تويتر قائلاً: “هيدا النايب اللي هدد والدي لأنه غنّى الحقيقة اللي بالبلد.. حقيقة انهم محتلين مناصب ليقتلوا مستقبلنا… راغب علامة ما بخاف من واحد متلك.. راغب علامة طيّر البلد بالاغاني وانتو طيرتوها بالسرقة والكذب والفساد.. و ختم تغريدته بالقول: “جرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو رح يعمل فيك”.

وكان علامة طرح يوم الخميس الفائت، أغنية سياسية تنتقد الأوضاع في لبنان.

وتحمل الأغنية الجديدة اسم “طار البلد”، دعوة للشعب اللبناني للتصدي والتحرك، وعدم السكوت بعد الآن عما يحدث على أرضه، للحفاظ على لبنان قبل فوات الأوان.

وتقول كلمات الأغنية: “صار الوقت… صار الوقت يا ناس… نصرخ على العالي ما في وقت… طار البلد يا ناس… وينيي العدالة.. عم تنطفي الأحلام… والوعي فينا نام… كلمالا لقدام… عم تصعب الحالة”.