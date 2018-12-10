حقيقة ما حصل قرب الخط الأزرق.. مصادر عسكرية تكشف التفاصيل

بعد ادعاء الجيش الاسرائيلي أمس عن عملية اطلاق نار متبادلة مع عناصر من حزب الله قرب الخط الأزرق في منطقة كروم الشراقي، أوضحت مصادر عسكرية للـLBCI أنه كان هناك ضباب كثيف أمس في منطقة كروم الشراقي وهي منطقة معروفة بكثافة البساتين اثناء تواجد دورية للجيش الاسرائيلي في محاذاة هذه المنطقة خلف الخط الازرق .

واشارت المصادر الى أن القوة الاسرائيلية كانت تعمل على اعادة تثبيت بعض النقاط المتنازع عليها حين اشتبهت بحركة للمزارعين بسبب كثافة الضباب فاطلقت النار في الهواء.

وأوضحت المصادر أنه اثناء اطلاق النار في الهواء، كانت هناك دورية لاستخبارات الجيش في منطقة ميس الجبل فسمعت الصوت من الجانب الاسرائيلي وعاينت المكان على الفور.

وكشفت المصادر ان فريقا امنيا مشتركا من الجيش واليونيفل سيعمل على اعادة تثبيت بعض النقاط في منطقة كروم الشراقي لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.