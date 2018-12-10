روسيا: لا تصعيد على الحدود شرط!

لا تزال الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية مع اسرائيل تخطف الأنظار، على الرغم من ان ثمة ما يستبعد خيار الحرب أو المواجهة، بعدما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام القرار 1701 والتنسيق مع “اليونيفيل” وتجنب التصعيد مع لبنان. وفي هذا الاطار، علم ان الديبلوماسية الروسية أبلغت مسؤولين لبنانيين ضمانتها عدم التصعيد الاسرائيلي شرط ان يلتزم لبنان مندرجات الاتفاق ويتجنب أي اجراءات استفزاز. والامر نفسه بلغ قيادة “حزب الله”.