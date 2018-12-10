مصادرة 7 مولّدات لـ”الأخطبوط” في بعلبك!

صادرت قوّة من المديرية الإقليمية لأمن الدولة في بعلبك – الهرمل بإشراف قائدها العقيد حسين سلمان، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبإشارة من المحامي العام الاستئنافي في البقاع القاضي كمال المقداد 7 مولدات في بعلبك عائدة للمشغّل “ف. د.” الملقب بـ”الأخطبوط” لعدم التزامه بتركيب العدادات ضمن المهلة القانونية، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في البقاع.



مندوبة وزارة الاقتصاد رهام الحاج سليمان أكّدت أنّ “المصادرة جاءت بناء لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وسطرنا بحقّ المخالف 3 محاضر ضبط للالتزام ولم يلتزم وأحيلت المسألة للقضاء للالتزام ولم يلتزم وقطع الكهرباء عن المشتركين لذلك اتّخذنا قرار المصادرة”.

مندوبة وزارة الإقتصاد رنا أيوب أكّدت أنّ “المصادرة تمت بقرار من أمن الدولة وعيّنت البلدية حارساً قضائياً من أجل حفظ حقوق المشتركين وقد عمل على نزع العدادات بعد تركيبها”.

اما عضو المجلس البلدي في بعلبك مصطفى الشل فقد أكّد أنّ “المصادرة تمّت بقرار من وزارة الاقتصاد بمؤازرة أمن الدولة وبتوجيهات من رئيس البلدية

وصاحب المولدات متعاون وسنعمل على تشغيل المولدات في حال تراجع أصحاب المولدات عن التشغيل، ونحن على استعداد لاستلامها وتأمين الكهرباء للمشتركين”.

أما مشغل المولدات فقال إنّ “وزارة الاقتصاد لم تستقبلنا لشرح وجهة نظرنا، لذلك قرّرنا تسليم البلدية ووزارة الاقتصاد مفاتيح المولدات وهناك توجه من أصحاب المولدات بعدم تركيب عدادات”، كما رفض بدوره تركيب العدادات للمشتركين مطالباً بحقّه من البلدية بما يفرضه الشرع والقانون.

المصدر: لبنان24