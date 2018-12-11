قوى الأمن تحذّر اللبنانيّين من “مسابقة الحلم”

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ – شعبة العلاقات العامة، بياناً، أشارت فيه الى أنّه “من خلال المتابعة، رصد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، رسالة نصيّة يتلقّاها المواطنون عبر هواتفهم الخلوية، توهمهم بأنه تم اختيارهم للفوز بمسابقة “الحلم” من “MBC” للعام 2018 بإحدى الجوائز التالية: الجائزة الأولى:( 1.000.000$) مليون د. أ.، الجائزة الثانية:(500,000$) خمسمائة ألف د. أ. والجائزة الثالثة: سيارة:(Chevrolet 2018).

ويُطلب منهم الاتصال على مجموعة أرقام هاتفية لتأكيد الجائزة وإعطاء معلومات خاصة، وهي التالية: / 00881821210643/ / 00881821210644/ /0079047298864/ / 0079047298865/.

وعند الاتصال على هذه الأرقام ومصدرها أفريقيا، يتم السحب بطريقة الاحتيال من رصيد المتّصل”.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، “التنبّه والحذر، وعدم الانجرار خلف هذه الرسائل النصيّة، كي لا يكونوا عرضةً لعمليّات احتيالية”.