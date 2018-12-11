ماذا حصل مع أحد النواب في مطار بيروت صباحاً؟!

كشف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أنّ ناقل الأمتعة الآلي في مطار “رفيق الحريري الدولي” – بيروت لا يعمل، لافتاً إلى أنّه وعند سؤاله عن السبب كان الجواب أنّ هذا أمرٌ يومي عاديّ.

وكتب عبد الله في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “حركة ركاب خفيفة في المطار اليوم صباحاً، مع هذا ناقل الأمتعة الآلي لا يعمل، وعند سؤالي عن السبب، كان الجواب، هذا أمر يومي عادي، ويطول انتظار المسافرين. من المسؤول؟ وأين المحاسبة والمتابعة؟ وللعلم فقط للبعض، إنّها شركة خاصة وليست من القطاع العام! رسالة لمنظري الخصخصة والمهللين لها”.