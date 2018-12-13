بكانون حضّر الفحم وعمّر الكانون.. أمطار وثلوج وضباب والحرارة الى انخفاض!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية حيث تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق، كما يتكون الضباب على المرتفعات. ويتحسن الطقس بدءا من الظهر مع بقاء درجات الحرارة منخفضة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 21، فوق الجبال من 6 الى 4 درجات، في الارز من درجتين الى 6 درجات، في الداخل من 7 الى 12 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 23,4 ملم 194,1 ملم 327,5 ملم 236,0 ملم

بيروت 9,6 ملم 119,9 ملم 213,4 ملم 233,0 ملم

صور 110,1 ملم 28,3 ملم 194,6 ملم / ملم

زحلة 6,8 ملم 81,1 ملم 193,0 ملم 145,0 ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 15 و30 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 22 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,34 ساعة غروب الشمس: 16,30