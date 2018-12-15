بعد الطريقة غير اللائقة مع مسعفي الصليب الأحمر.. “الصحة” تفتح تحقيقا بحادثة مستشفى مار يوسف

أوضح المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان انه “فور التداول بخبر عن طريقة غير لائقة تم التعاطي بها مع مسعفي الصليب الاحمر اللبناني خلال قيامهم بنقل احد المرضى الى مستشفى مار يوسف – الدورة من قبل الطاقم الطبي في قسم الطوارئ، فتحت وزارة الصحة تحقيقا فوريا بالحادثة وطلبت من ادارة المستشفى والمعنيين من الطاقم الطبي موضوع الشكوى الحضور الى مكتب مدير العناية الطبية في الوزارة الاثنين الساعة العاشرة صباحا للاستماع اليهم. كما سيستمع في الوقت عينه لمسعفي الصليب الاحمر الذين كانوا ينفذون مهمة نقل المريض ويطلع على حالته، وبناء على ذلك ستتخذ الوزارة الاجراءات التي تقتضيها القوانين المرعية الاجراء.



وجددت وزارة الصحة التأكيد انها لن تتهاون مع اي سوء تعاط مع المرضى او عدم احترام لمسعفي الصليب الاحمر خلال قيامهم بمهامهم التطوعية فهم رسل الانسانية الذين يعطون بمجانية وحب عابر لأي حدود اتنية او عرقية او دينية او مناطقية.

وذكرت الوزارة المواطنين بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة 1214 لتقديم اي شكوى او الاستفسار عن موضوع”.

وكان موقع “رادار سكوب” قد نشر فيديو مرفقا بالتعليق التالي: “الله يعين الصليب الاحمر اللبناني اللي كل ذنبو كان انو نقل مريض الى اقرب مستشفى.. فرفضت استقباله وتعرض الفريق للبهدلة على مدخل الطوارئ.

وتابع الموقع: أما المريض فهو رتيب متقاعد في احد الاجهزة الامنية.. نعم.. بعدما خدم ربيع شبابه بالسلك العسكري في خدمة الوطن ها هو اليوم يُطرد من على باب المستشفى!!”