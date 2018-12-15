منخفضات جوية من ايطاليا واليونان نحو لبنان.. خيرات كانون نحو التصعيد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان نشاط المرتفع شبه المداري يصل الى ذروته يوم الأحد فتتمدد قيم ضغظه نحو تركيا مطلقاً رياحا جنوبية شرقية دافئة من شمال شبه الجزيرة العربية، تشتد سرعتها بين السبت والأحد لتلامس، في بعض المناطق، 55 كلم في الساعة بخاصة في الجنوب والشمال والجبال الغربية.



من جهة أخرى ينحرف المرتفع السيبيري نحو غرب روسيا وشرق اوروبا ويبسط قيم ضغطه المرتفعة على وسط القارة لتصل الى 1042hpa، يدعمه المرتفع الآزوري من جهة شمال غرب افريقيا 1028hpa، وكلاهما يعملان على شقّ قناة للمنخفضات الجوية عبر ايطاليا واليونان وجنوب تركيا، فلبنان وسوريا وفلسطين وشمال الأردن، فخيرات كانون نحو التصعيد والمنخفض يلي الآخر ضمن فترة زمنية قصيرة تشبّه “باستراحة المقاتل”، والأسبوع المقبل سيكون ممطراً بامتياز مع بعض الانفراجات.

طقس يوم الأحد، مشمس ودافئ في كافة المناطق الواقعة على الحوض الشرقي للبحر للمتوسط ما يسبب بتراجع الكتل القطبية عن تركيا لفترة قصيرة.

الحرارة على الساحل ليوم الأحد: 24/19

على الجبال 1200 متر: 16/7

البقاع:18/7

الرطوبة: 50%

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية دافئة سرعتها بين 25 و 55 كلم في الساعة.