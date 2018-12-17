“اليونيفيل” تعليقاً على الأنفاق المزعومة: المسألة مدعاة للقلق الشديد

صدر تصريح صحافي عن اليونيفيل حول اكتشاف انفاق على الخط الازرق جاء فيه أنه تتابع اليونيفيل بنشاط التطورات المتعلقة باكتشاف أنفاق على الخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي. وأبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه اكتشف حتى الآن أربعة أنفاق على طول الخط الأزرق. وقد قامت الفرق التقنية التابعة لليونيفيل بإجراء عدد من عمليات تفتيش المواقع جنوب الخط الأزرق من أجل تقصي الحقائق. واستنادا إلى التقييم المستقل لليونيفيل. وأضاف البيان أن اليونيفيل تؤكد حتى الآن وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال الأراضي المحتلة.

وتابع: بعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقا لولايتها، يمكن لليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

إن هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد، واليونيفيل تواصل التحقيقات التقنية في هذا الإطار.

وقد طلبت اليونيفيل من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقا لمسؤوليات حكومة لبنان عملا بالقرار 1701.

الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال هادئا، مع الاشارة الى أن قيادة اليونيفيل منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق وتفادي أي سوء فهم من أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات”.