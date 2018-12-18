“بكانون وين رايح يا مجنون”.. الحرارة الى انخفاض وعواصف وثلوج على ارتفاع 1600 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج فتلامس 1600 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع رياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج فتلامس 1600 متر وما فوق.

الخميس: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة. تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج فتلامس 1700 وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 درجات الى 14 درجة، في الارز من درجة الى 7 درجات، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 9,7 ملم 194,7 ملم 355,0 ملم 261,0 ملم

بيروت 6,4 ملم 119,9 ملم 219,8 ملم 262,0 ملم

صور 21,3 ملم / ملم 215,9 ملم / ملم

زحلة 11,9 ملم 81,1 ملم 204,9 ملم 165,0 ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، تنشط ليلا لتصل الى 45 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 80 و55 %

-حال البحر: مائج رارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 16,32 ساعة غروب الشمس: 06,38