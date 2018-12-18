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للمرة الثانية… الجيش اللبناني بوجه الجنود الإسرائيليين

المصدر: وكالات 0

أجبر الجيش اللبناني عناصر الجيش الإسرائيلي عبر قوات “اليونيفيل” على تصحيح نقطتين إضافيتين على الخط الأزرق في ميس الجبل وإعادة الأسلاك الشائكة إلى الوراء.

وأوقف الجيش الاسرائيلي عمليات الحفر في منطقة كروم الشراقي عند الحدود في ميس الجبل، وسحب آلياته إلى خلف السياج التقني وأبقى على جنوده المنتشرين خلف السواتر قرب الخط الأزرق.

وكانت مجموعة من عناصر الجيش اللبناني صوّبت أمس سلاحها نحو عناصر الجيش الاسرائيلي التي كانت تضع الاسلاك الشائكة في كروم الشراقي – ميس الجبل، قبل أن ينسحب العناصر الى خلف المتاريس ويلتزموا بالموقف اللبناني.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للملازم الأوّل محمد حسين قرياني، وهو يوجّه بندقيته في إتجاه الجنود الإسرائيليين لإجبارهم على التراجع.

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