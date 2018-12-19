ابتزّها وهدّدها بنشر صورها.. و”مكافحة جرائم المعلوماتية” بالمرصاد!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – بلاغاً، جاء فيه: “ادّعت إحدى السيّدات ضدّ مجهول بجرم قدح وذم وتهديد وابتزاز ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 17/12/2018، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المشتبه به (مواليد عام 1986، لبناني) في طرابلس.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته”.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين “عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتمّ استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها”.