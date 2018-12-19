انخفاض سعر البنزين.. ومفاجأة الأسبوع المقبل!

إنخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيه 98 أوكتان 400 ليرة لبنانية و95 أوكتان 500 ليرة لبنانية والديزل أويل 700 ليرة لبنانية وقارورة الغاز 100 ليرة لبنانية.

جاء ذلك، في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الأسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

بنزين 98 اوكتان 23600 ليرة لبنانية

بنزين 95 اوكتان 22900 ليرة لبنانية

ديزل اويل للمركبات 17300 ليرة لبنانية

قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 13300 ليرة لبنانية

ومن المتوقع أن تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل، بعد أن وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 56,26 دولارا أميركيا.