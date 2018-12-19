مصلحة الابحاث الزراعية تنبّه المواطنين في البقاع

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان اصدرته، الأربعاء، بناء على طلب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده ومتابعته للاحوال الجوية وذلك مع بدء موسم الثلوج والجليد من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين، انه “بعد منتصف ليل الاربعاء 19 كانون اول يحتمل تساقط ثلوج ممزوجة بالماء على طريق ضهر البيدر الدولي، وبعض الثلوج على طريق ترشيش – زحلة. لذا يطلب من المواطنين الانتباه في القيادة.

اما مساء الجمعة وصباح السبت في 22 كانون اول فيحتمل تشكل الصقيع على ارتفاع 1200 متر وفي البقاع، لذا يطلب من السائقين بالانتباه في القيادة على طريقي ضهر البيدر وترشيش زحلة.

يتوقع طقس مستقر بدون امطار او ثلوج او جليد ليلة عيد الميلاد المجيد”.

كما قامت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بتركيب ميزان لقياس حرارة الهواء في مخفر ضهر البيدر والذي يسمح للقوى الامنية المتواجدة على الطريق من تحديد بدء تشكل الجليد مما يسمح بمنع حدوث انزلاقات السيارات. كما سيتم تركيب موازين مماثلة في مخفر قوى الامن الداخلي على طريق ترشيش اضافة الى نقطة قوى الجيش.