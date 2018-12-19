منخفض جوي آتٍ فاستعدوا.. عواصف رعدية وسيول وثلوج على ارتفاع 1600

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية فترة قبل الظهر، مما يؤدي الى تشكل السيول كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تخف حدة الامطار اعتباراً من الفترة المسائية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من مساء هذا اليوم، ويستمر حتى ظهر يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من الفترة المسائية وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما نحذر من تكون السيول خلال الليل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الخميس: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية فترة قبل الظهر، مما يؤدي الى تشكل السيول كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تخف حدة الامطار اعتبارا من الفترة المسائية.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط امطار خفيفة متفرقة أحيانا وبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الارز من صفر الى 3 درجات، في الداخل من 5 الى 11 درجة.

-كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,6 ملم 195,0 ملم 355,6 ملم 266,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 119,9 ملم 219,8 ملم 267,0 ملم

صور 0,2 ملم 28,3 ملم 216,1 ملم / ملم

زحلة 0,8 ملم 8,1 ملم 205,7 ملم 168,0 ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و 55 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %

-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء:21 درجة.

-الضغط الجوي:763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,38 ساعة غروب الشمس: 16,32