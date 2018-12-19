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منع المرور جزئياً في محلة الجاموس – الحدث.. إليكم السّبب

المصدر: وكالات 0

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – بلاغاً جاء فيه: “ستقوم إحدى الشركات بأعمال مدّ قساطل مياه الامطار في محلة الجاموس – مشروع النعمان – منطقة الحدث/المسلك الشرقي، اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 22/12/2018 ولمدة يوم واحد.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير جزئياً على المسلك المذكور الممتد من تقاطع الميكانيك باتجاه تقاطع مطعم “الزغلول”.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان منعاً للازدحام وتسهيلاً لحركة المرور”.

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