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الحكومة على نار حامية… وهذا موعد اعلانها من بعبدا

المصدر: وكالات 0

أفادت معلومات خاصة للبنان 24 أن كل التحضيرات والاتصالات والتسهيلات توحي بأن التشكيلة الحكومية ستعلن مساء غد الجمعة، من قصر بعبدا.

ولفتت المصادر الى أن نواب “اللقاء التشاوري” قد توافقوا على تسمية رئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا، كممثل عنهم في الحكومة المقبلة، بعد زيارتهم المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل، الذي أقنعهم بتوزير عدرا.

ورجحت المعلومات أن يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري نواب “اللقاء التشاوري” غداً في قصر بعبدا، بحضور

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن يتحوّل بعدها اللقاء الى خلوة بين الرئيسين قبل حضور الرئيس نبيه بري لاعلان مراسيم التأليف.

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المصدر: لبنان 24

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