المفاجآت الكانونية مستمرة والخيرات لن تتوقف.. وهذا ما ينتظركم ليلة الميلاد

أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته الخاصة على “فايسبوك” أن الطقس الممطر يستمر اليوم الخميس حتى ساعات المساء. وتتراجع غزارة الأمطار لتصبح خفيفة ومتفرقة مع تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1800 متر نهاراً و1650 متر ليلاً (حيث تتوفّر الهطولات)، يترافق الوضع مع هبوب رياح شمالية باردة خلال يومَي الجمعة (ليلاً)، والسبت فتنخفض درجات الحرارة بمعدل ثلاثة درجات مئوية، بخاصة في ساعات الليل.



بالمقابل يُمارس المرتفع الآزوري نشاطه، اعتباراً من مساء اليوم، على المناطق الشمالية في افريقيا (ليبيا والجزائر والمغرب) والجنوبية الغربية في اوروبا (اسبانيا والبرتغال وفرنسا) فتصل قيمه الى 1030hpa، الأمر الذي سيحوّل الكُتل الرطبة المتمركزة وسط اوروبا (صربيا والنمسا وايطاليا وكرواتيا)، نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، فتتشكل حالات عدم استقرار سريعة بين 24 و 25 كانون الأول الحالي، تحمل معها امطارا محلية وغزيرة في بعض الأحيان (الأمر الذي سيتّضح اكثر مساء يوم السبت)، وتساقط للثلوج فوق 1700 متر، بانتظار ان تتحوّل رطوبة البحر المتوسط الى منخفضات جوّية ستضرب مناطق الشرق الأوسط منتصف الأسبوع المقبل، بسبب الضغوط الجوية المرتفعة التي ستحاصرها من شمال غرب روسيا ومن جنوب غرب اوروبا.

اذن، تستمر المفاجآت الكانونية نحو المنطقة والخيرات لن تتوقف، بانتظار ان يمارس المرتفع القطبي نشاطه نحو الجنوب بقسوة، فيطال الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويتدنّى مستوى تساقط الثلوج.

طقس يوم الجمعة، مشمس الى غائم جزئياً، يتحوّل الى بارد بسبب الرياح الشمالية فيتشكل الجليد على المرتفعات فجر الجمعة والسبت.

الحرارة على الجبال 1200 متر: 9/3

البقاع: 10/4

الرطوبة: 75%

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 15 كلم في الساعة.