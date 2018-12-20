صورة على “واتسآب” كادت تتسبب بجريمة.. أرسلها ابن الـ15 عاماً!

أدخل المدعو “محمد ك.” الى احدى مستشفيات صيدا بحالة طارئة وهو مصاب بطلق ناري في كتفه نتيجة خلاف حصل معه في صيدا، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24”.

في التفاصيل، أقدم مجهولون على التهجم على مكتب المدعو “أحمد م.”، (لبناني- مواليد 1989)، لديه مولدات كهربائية وذلك أثناء قيامه بحل إشكال تسبب به أحد موظفيه المدعو “حسين ب.” (لبناني عمره حوالي 15 عاما) حيث عمدوا الى تكسير زجاج المكتب.

ثمّ وقع شجار بين أحمد وآخرين، حيث سمع صوت إطلاق نار من قبل مجهول من مسدس حربي ما أدى الى إصابة “محمد ك.” في كتفه الأيسر، ما استدعى نقله الى المستشفى للمعالجة.

وأفادت المعلومات أن سبب الإشكال على خلفية قيام “حسين ب.” بإرسال صورة عبر “واتسآب” لأحدى النساء، وقد فرّ إلى جهة مجهولة.

‎المصدر: لبنان 24