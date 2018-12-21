اتصالات غريبة وردَت لأهالي كفركلا: هذا ما أُبلغوا به!

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ اتصالات وردت ليل الخميس – الجمعة من أرقام غير معروفة إلى عدد من أهالي بلدة كفركلا.

وطلب المتصلون من الأهالي الابتعاد عن مداخل الإنفاق، لأن جيش العدو الاسرائيلي سيقوم بتفجير هذه الأنفاق، مهددين بالرد بقوة على اي محاولة لعرقلة هذا التفجير.

وكان الناطق الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أنّ “الجيش الاسرائيلي فجّر ودمّر نفقًا هجوميًا تابعًا لحزب الله ينطلق من قرية رامية”.

كما أعلن الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي ما يلي: “أبلغ الجيش الإسرائيلي مساء الخميس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول أنّه بدأ عملية لعزل الأنفاق وتدميرها جنوب الخط الازرق. وقد ابلغ رئيس بعثة اليونيفيل القوات المسلحة اللبنانية بذلك، وحث جميع الاطراف لممارسة اقصى درجات ضبط النفس من اجل تفادي اي سوء فهم والحد من التوتر والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الازرق. كذلك فإنّ اللواء ديل كول على تواصل كامل مع الاطراف لضمان الهدوء في منطقة العمليات، كما أنّ جنود اليونيفيل منتشرون على الارض لمراقبة الوضع”.