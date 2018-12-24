بعد عامين.. معلومات جديدة تُكشف عن هجوم ملهى رينا

بعد مرور عامين على الهجوم الارهابي التي تعرّضت له اسطنبول خلال ليلة رأس السنة وأدّى الى سقوط 39 ضحية من بينهم اللبنانيين الثلاثة، ها هي السلطات التركية تكشف معلومات جديدة عن منفّذ الجريمة.

وكشفت تحقيقات الأمن التركي اليوم الإثنين، تطابق بصمة مجهولة جرى تحديدها في منزلٍ كان يقيم به منفذ الهجوم الإرهابي على نادي “رينا” بإسطنبول نهاية عام 2016، مع بصمة مواطن أجنبي ألقي القبض عليه بمدينة أضنة في جنوب تركيا، مؤخّرًا بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وتعرض نادي “رينا” الليلي في منطقة “أورطه كوي”، بإسطنبول الذي كان مكتظًا بالمرتادين، لهجوم مسلح ليلة 31 كانون الأول 2016، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية.

وفي 16 كانون الثاني 2017، ألقت السلطات التركية القبض على الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف، منفذ الهجوم.

وبحسب الأناضول، فإن فرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة، ألقى القبض مؤخّرًا على مواطن روسي من أصل شيشاني (آ. ك)، وبحوزته هويّة سورية مزوّرة.

وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت مشاركة المواطن الروسي المذكور في أنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي، اعتبارًا من 2011، وأنه سافر إلى سوريا بعدما بدأت السلطات الروسية البحث عنه عام 2013 بسبب نشاطاته مع القاعدة.

ولفتت الاناضول إلى أن المواطن الروسي المذكور غادر سوريا بعد فترة وجيزة ودخل إلى تركيا بصورة غير مشروعة، حيث ألقي القبض عليه من قبل السلطات التركية وجرى ترحيله إلى مصر عام 2017، بعد الاشتباه بانتمائه لـ”المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

وأضافت أن المواطن المشار إليه عاد ودخل إلى تركيا بجواز سفر مزوَّر في كانون الثاني الماضي، وخرج بصورة غير نظامية إلى سوريا.

وبينت أن قوات الأمن ضبطت مجموعة من الصور تُظهِر الشخص المذكور خلال مشاركته في أنشطة مسلحة.

وأشارت وكالة الاناضول التركة الى أن بصمة المواطن الروسي المشار إليه، تطابقت مع البصمة التي جرى تحديدها في المنزل الذي كان يقيم به المواطن الأوزبكي مشاريبوف، منفذ العملية الإرهابية التي استهدفت نادي “رينا” في إسطنبول، خلال ليلة رأس السنة الجديدة عام 2016.

يشار الى أن اعتداء اسطنبول أودى بحياة 3 لبنانيين هم “الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم”.

فيم ادى الى جرح كل من فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليسا بارالاردو.

بعد مرور عامين على الهجوم الارهابي التي تعرّضت له اسطنبول خلال ليلة رأس السنة وأدّى الى سقوط 39 ضحية من بينهم اللبنانيين الثلاثة، ها هي السلطات التركية تكشف معلومات جديدة عن منفّذ الجريمة.



وكشفت تحقيقات الأمن التركي اليوم الإثنين، تطابق بصمة مجهولة جرى تحديدها في منزلٍ كان يقيم به منفذ الهجوم الإرهابي على نادي “رينا” بإسطنبول نهاية عام 2016، مع بصمة مواطن أجنبي ألقي القبض عليه بمدينة أضنة في جنوب تركيا، مؤخّرًا بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

3 سنوات على العملية العسكرية الروسية في سوريا… ماذا تحقق منها؟وتعرض نادي “رينا” الليلي في منطقة “أورطه كوي”، بإسطنبول الذي كان مكتظًا بالمرتادين، لهجوم مسلح ليلة 31 كانون الأول 2016، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية.

وفي 16 كانون الثاني 2017، ألقت السلطات التركية القبض على الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف، منفذ الهجوم.