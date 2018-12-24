بين سوريا ولبنان.. خطف امرأة وطفلها مقابل فدية!

أقدم مجهولون في منطقة المصنع على الحدود السورية – اللبنانية على خطف المدعوة “ر. ح.” (سورية الجنسية) وابنها “م. ع.” وطلبوا فدية مالية، فيما أشارت المعلومات إلى أنّ الخاطفين هم في بلدة بر إلياس – زحلة.

وبعد المتابعة، أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو “ا. م.” (سوري الجنسية، بدون أوراق ثبوتية) والذي كان يقوم بالتفاوض مع “ح. ع.” (زوج المخطوفة) من أجل استرداد زوجته وطفلها “م.” البالغ من العمر حوالي 3 سنوات واللّذَيْن تمّ خطفهما من الداخل السوري بتاريخ 2018/12/21 أثناء دخولها الأراضي اللبنانية لقاء فدية مالية وقدرها 2000 دولار أميركي، ليتمّ تركهما من قبل الخاطفين في المدينة الصناعية – زحلة.



كما تمّ توقيف المدعو “م. ع.” على متنِ سيارته نوع “جيب هامر” (لون أصفر) بعدما عمل على استرجاع المرأة والطفل.

وأشارت المعلومات إلى أنّه ينشط في مجال تهريب الأجانب وكان زوجها على تواصل معه من أجل استرجاعها وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم مقاومة رجال السلطة.

سلموا جميعاً لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.