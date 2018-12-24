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أخبار لبنان

تحذير من الصقيع والثلوج في هذه الايام.. لكن كيف سيكون طقس ليلة الميلاد؟

المصدر: وكالات 0

أصدرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق ارشاداتها حول الاحوال الجوية من اليوم الاثنين حتى الجمعة، وفد جاء فيها:

الاثنين: امطار متفرقة نهارا وثلوج على ارتفاع 1600 متر، تتوقف الامطار ليلا، طقس مستقر هادئ ليلة عيد الميلاد يتشكل صقيع مساء على ارتفاع 1400 متر.

نخفض جوي قادم من تركيا يؤثر على لبنان يومي الاربعاء والخميس مع رياح قوية وامطار غزيرة تتساقط بردا وتشكل سيول تتساقط الثلوج على الجبال.

لذلك يطلب ان الاجهزة الامنية ان تتحضر للثلوج على الجبال وذلك يوم الاربعاء على ارتفاع 1400 متر نهارا و1300 متر ليلا ( ضهر البيدر- ترشيش- اللقلوق- فاريا- الارز)، كما الثلوج على الجبال الخميس على ارتفاع 1300 متر، وقد يمتد تساقطها 1000 متر ليلا ( ضهر البيدر- ترشيش- فاريا- الارز)

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وتطلب المصلحة الزراعية من من الاجهزة الامنية التحضر للصقيع مساء الجمعة كانون اول والسبت29 (رش الملح) على الطرقات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 وفي البقاع.

كما طلبت من المواطنين والاجهزة المعنية التنبه للسيول يومي الاربعاء والخميس وللرياح القوية يومي الاربعاء والخميس خاصة في بيروت ( صيادي الاسماك – اصحاب البيوت البلاستيكية).

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