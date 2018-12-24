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قوى الأمن تحذر من اطلاق النار العشوائي.. و 6 مخالفات سيتم معاقبتكم عليها

المصدر: وكالات 0

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“لمناسبة الأعياد المجيدة وحفاظا على السلامة العامة، تحيط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام علما، ان قطعاتها العملانية ستقوم بالتشدد في منع اطلاق النار العشوائي واتخاذ التدابير بحق مطلقي النار بالتنسيق مع القضاء المختص.

كما سيتم التشدد في تطبيق أحكام قانون السير وقمع المخالفات بكل جدية ولا سيما:

  • القيادة تحت تأثير الكحول.
  • السرعة الزائدة.
  • عدم وضع حزام الأمان.
  • استعمال الخلوي أثناء القيادة.
  • القيادة بعكس السير.
  • الوقوف الممنوع والمزدوج.
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لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيد بقانون السير وعدم ارتكاب المخالفات، حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين. كما تطلب من المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن مطلقي النار عبر الاتصال برقم النجدة 112، أو على موقع قوى الامن الداخلي الالكتروني عبر خدمة “بلغ” وحسابات التواصل الاجتماعي العائدة لها.

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