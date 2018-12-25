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إشتباه بـ”علبة صفراء”.. ماذا جرى عند مستديرة الأونيسكو خلال 15 دقيقة؟ (صور)

المصدر: وكالات 0

صباح اليوم، وتحديداً عند الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً، وبالتزامن مع قداس عيد الميلاد، جرى الاشتباه بجسم غريب عند مستديرة حبيب أبي شهلا في منطقة الأونسكو، على مقربة من كنيسة مار إلياس بطينا للروم الأرثوذكس في وطى المصيطبة، حيث تقع أيضاً مكاتب موقع “لبنان 24”.

وعلى الفور، ضربَ الجيش – الذي كان ينفذ إجراءات وتدابير أمنية بالتزامن مع احتفالات الميلاد – طوقًا أمنيًا وأوقف حركة السير في محيط المكان، قبل أن يصل الخبير العسكري للكشف على العلبة المشتبه بها، ليتبين بعد الكشف أنها تحتوي جهازاً كهربائياً.

المصدر: لبنان24

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