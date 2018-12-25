الطّقس سيتحوّل غداً.. والثلوج على هذا الإرتفاع!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء غائماً جزئياً صباحاً، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم مع بداية انخفاض درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس مستقرّ حتّى بعد ظهر الأربعاء مع بدء تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة يبلغ ذروته يوم الخميس.





الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيأ مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتشكّل ضباب على المرتفعات ليلاً.

الأربعاء: غائم جزئياً صباحاً، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم مع بداية انخفاض درجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة تشتدّ ليلاً وتكون مصحوبة ببرق ورعد أحياناً، تبدأ الثلوج بالتساقط على ارتفاع 1800م وما فوق.

الخميس: غائم مع رياح ناشطة وأمطار شاملة غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطه مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس 1200م ليل الخميس/الجمعة.