“تلغراف” تحذر اللبنانيين.. رمز بلدكم ينهار ويتدمر بسبب حشرة “عديمة الخصر”

حذرّت صحيفة “تلغراف” من أن فصول الشتاء تشهد في السنوات القليلة الماضية ما بين 40 إلى 50 يوما ممطرا أو هطول ثلوج، وفي الوقت نفسه، ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 2 درجة مئوية وأصبحت الجبال، على غير المعتاد، دافئة خلال شهر كانون الأول من كل عام، ونقلت عن خبراء في مجال البيئة وتغير المناخ، قولهم إن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة يتوقع أن يتجاوز المعدل العالمي بنسبة 25%، الأمر الذي قد يحمل المزيد من الأنباء غير السارة لأشجار الأرز.

وبحسب الصحيفة، لقد حفزت الأرض الحارة زيادة أعداد حشرات “عديمة الخصر” أو كما تعرف باسم “الدبور المنشاري”، والتي تحفر جذور أشجار الأرز، وتسبب انهيارها.

وبينما بدأت اليرقات تظهر لأول مرة في التسعينيات، لم يلاحظها أحد من قبل، وقال نبيل نمر، عالم الحشرات والغابات، في تصريح لصحيفة “تلغراف”: “تغير المناخ يؤثر بشكل أساسي على بعض الآفات الحشرية التي تتغذى على أشجار الأرز، حيث تستفيد من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض فترة الثلوج، ما يجعلها تتكاثر بشكل أكبر”.

وأشار نمر إلى أن هذه الحشرات تستهدف الأشجار الأصغر سنا والتي تتراوح أعمارها بين 20 إلى 100 عام.

وأضاف: “في العام الماضي، جفت 170 شجرة تماما وماتت. وكان الأمر أشبه بنيران دمرت الغابة”.