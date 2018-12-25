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من بئر العبد الى الأوزاعي.. فيديو يوثق رجلاً يتحرّش بقاصر داخل سيارة الأجرة

المصدر: وكالات 0
Yellow taxi sign at night

نشرت صفحة “وينيه الدولة” خبراَ أشارت فيه الى انه “اثناء قيام فتاة قاصر بالتوجه عبر سيارة أجرة من منطقة بئر العبد متوجهة الى منطقة الاوزاعي، لاحظت أن الرجل الذي كان يجلس الى جانبها، وهو ينظر اليها بطريقة غريبة، وما هي الا لحظات الا وأمسك بقدمها محاولا التحرش بها”.

وقد أرفقت الصفحة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” فيديو للحادثة.

اثناء قيام فتاة قاصر بطلب سيارة اجرة سرفيس من منطقة بئر العبد متوجهة الى منطقة الاوزاعي، لاحظت رجل يجلس بجانب السائق ينظر اليها بطريقة غريبة، وما هي الا لحظات الا واحست بشيء وقد امسك قدمها، ظنت ان شيئا ما يمشي عليها ولكن تفاجئت بان ما كان يمسك قدمها هي يد الراكب وحاولا ملامستها.

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