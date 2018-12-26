إستعدّوا لجنون الطقس اليوم.. الثلوج ستتساقط على هذا الإرتفاع!

توقعت دائرة التقديرات في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما وماطرا بغزارة، وخصوصا فترة قبل الظهر مما يؤدي الى تشكل السيول مع حدوث عواصف رعدية ورياح قوية يرتفع معها موج البحر الى حدود الثلاثة امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس فتتساقط الثلوج على 1500 متر وتلامس ليلا 1200 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وكتل هوائية باردة اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وبدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية، كما تشتد سرعة الرياح (70كلم/س) ويرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الخميس: غائم وماطر بغزارة خاصة فترة قبل الظهر مما يؤدي الى تشكل السيول مع حدوث عواصف رعدية ورياح قوية يرتفع معها موج البحر الى حدود الثلاثة امتار، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس فتتساقط الثلوج على 1500 متر وتلامس ليلا 1200 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق خاصة الفترة الصباحية، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الارز من -2 الى 4 درجات، في الداخل من 4 الى 13 درجة.