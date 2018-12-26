اسرائيل تفجّر إحدى الحفر التي استحدثتها في عيتا الشعب (فيديو)

ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدات نشرها عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أنّ اسرائيل قد كشفت قبل عدة أيام “نفقًا هجوميًا آخر تمّ حفره من قرية عيتا الشعب وامتد الى داخل إسرائيل”، مشيراً إلى أنّه “لقد تم إحباط مسار النفق الهجومي قبل قليل من خلال تفجيره”.

ولفت أدرعي، إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية حفر الأنفاق وتداعيات هذه النشاطات، متحدثاً عن “خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل”.

وأضاف أدرعي: “سنواصل كشف وإحباط أنفاق حزب الله الهجومية وفق الخطة”.

وكانت قناة “المنار” قد قالت أنّ جيش الإحتلال الإسرائيلي أعلن عبر مكبرات الصوت أنّه سيقوم بتفجير إحدى الحفر الذي استحدثها في خراج عيتا الشعب.

#عاجل #درع_الشمال لقد تم إحباط مسار النفق الارهابي الهجومي قبل قليل من خلال تفجيره pic.twitter.com/sOO5bTzBdm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 26, 2018